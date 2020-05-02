В Уфе на майских усилен ямочный ремонт во дворах

В Уфе на майских праздниках усиливается ямочный ремонт во дворах города. Об этом сообщила мэрия столицы Башкирии. В праздничные дни жилищные организации Уфы в целом стараются в ускоренном режиме навести порядок на придомовых территориях.

С 19 марта по 1 мая уже оцифровано 11 480 ям. Общая площадь – 106 493 квадратных метров. По состоянию на 2 мая, на площади 2 879 квадратных метра уже выполнен ямочный ремонт.

В каждом районе Уфы при проведении ямочного ремонта во дворах жилых домов используется по 10 с половиной тонн мелкозернистой асфальтобетонной смеси. И это только за один день. Сама работа проходит ежедневно.

Ямочный ремонт – временная мера, направленная прежде всего на обеспечение безопасности движения во дворах. Пресс-служба администрации Уфы