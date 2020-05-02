В Башкирии в конце следующего года появится новая школа

В Башкирии начинается строительство новой школы. В Министерстве образования и науки РБ сообщили, что новое общеобразовательное учреждение появится в с.Старый Сибай Баймакского района. Строительство начнется уже в этом месяце, завершится в конце 2021 года.

Отмечено, что уже пройдены все необходимые процедуры для начала строительства. Проектная документация прошла госэкспертизу. Школа будет рассчитана на 375 мест.

Торги тоже проведены. В них победила ООО «Империя» из Уфы. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на строительство общеобразовательного учреждения предусмотрено 363,548 млн. рублей.