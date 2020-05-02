У четверых молодых жителей Башкирии обнаружили более килограмма наркотиков

В Башкирии у четверых местных жителей обнаружили более килограмма наркотиков. В Прокуратуре Башкирии сообщили об утверждении обвинительного заключения в отношении сбытчиков. Возраст преступников – 18-26 лет.
Преступники обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой, в крупном размере, с использованием сети «Интернет». Также – за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело уже направлено в суд.
Как выяснило следствие, эта группа распространяла наркотики в Уфе и Стерлитамаке через интернет. Они получали вещества через тайники и фасовали их в пакетики поменьше. После этого размещали закладки и сообщали координаты «куратору».
Фото: Интернет