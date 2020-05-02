У четверых молодых жителей Башкирии обнаружили более килограмма наркотиков

В Башкирии у четверых местных жителей обнаружили более килограмма наркотиков. В Прокуратуре Башкирии сообщили об утверждении обвинительного заключения в отношении сбытчиков. Возраст преступников – 18-26 лет.

Преступники обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой, в крупном размере, с использованием сети «Интернет». Также – за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело уже направлено в суд.

Как выяснило следствие, эта группа распространяла наркотики в Уфе и Стерлитамаке через интернет. Они получали вещества через тайники и фасовали их в пакетики поменьше. После этого размещали закладки и сообщали координаты «куратору».

Противоправная деятельность сообщников пресечена сотрудниками полиции. У обвиняемых изъято более 1,3 кг наркотических средств, что составляет более 3000 разовых доз, а также полимерные пакеты, предназначавшиеся для упаковки и электронные весы. Все участники организованной группы содержатся под стражей. Пресс-служба Прокуратуры РБ