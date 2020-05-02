В Башкирии начала работу еще одна лаборатория по выявлению Covid-19

Данная лаборатория уже 11 в подведомстве Минздрава республики. И, невзирая на то, что Башкирия занимает 5 место по количеству проводимых тестов в сутки, а на сегодняшний день количество проведенных исследований приближается к 80 тысячам, мы продолжаем работу. Работу, которая была в планах развития региона 2020 и, которая, возникла в связи с ситуацией в мире. Благодарю всех, кто остается на самоизоляции все эти дни.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин