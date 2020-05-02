В Башкирии начала работу еще одна лаборатория по выявлению Covid-19

В Башкирии начала работать еще одна лаборатория Минздрава республики, которая использует метод ПЦР при диагностике. Хорошей новостью поделился в соцсетях министр здравоохранения региона Максим Забелин. Лаборатория запущена сегодня в Белорецкой ЦРКБ.
По словам министра, здесь будут проводиться исследования на Covid-19, которые поступят из лечебных учреждений Зауралья. Также Максим Забелин отметил, что мощности для исследований лиц с подозрениями на Covid19 или с первичными признаками вируса, достаточно. Открытие еще одной лаборатории может помочь в увеличении объемов диагностики, а значит и предотвратить распространение коронавируса.
Он отметил, что самоизоляция на самом деле помогает. Она способствует сокращению распространения коронавируса. Также Максим Забелин поблагодарил медицинский персонал.
Фото: Министр здравоохранения РБ Максим Забелин