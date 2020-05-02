В Башкирии начала работу еще одна лаборатория по выявлению Covid-19

В Башкирии начала работать еще одна лаборатория Минздрава республики, которая использует метод ПЦР при диагностике. Хорошей новостью поделился в соцсетях министр здравоохранения региона Максим Забелин. Лаборатория запущена сегодня в Белорецкой ЦРКБ.

По словам министра, здесь будут проводиться исследования на Covid-19, которые поступят из лечебных учреждений Зауралья. Также Максим Забелин отметил, что мощности для исследований лиц с подозрениями на Covid19 или с первичными признаками вируса, достаточно. Открытие еще одной лаборатории может помочь в увеличении объемов диагностики, а значит и предотвратить распространение коронавируса.

Данная лаборатория уже 11 в подведомстве Минздрава республики. И, невзирая на то, что Башкирия занимает 5 место по количеству проводимых тестов в сутки, а на сегодняшний день количество проведенных исследований приближается к 80 тысячам, мы продолжаем работу. Работу, которая была в планах развития региона 2020 и, которая, возникла в связи с ситуацией в мире. Благодарю всех, кто остается на самоизоляции все эти дни.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин

Он отметил, что самоизоляция на самом деле помогает. Она способствует сокращению распространения коронавируса. Также Максим Забелин поблагодарил медицинский персонал.

Фото: Министр здравоохранения РБ Максим Забелин