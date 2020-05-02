В Башкирии хореографы проводят мастер-классы онлайн

Солистка Государственного академического Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Миляуша Хайбуллина в режиме онлайн провела мастер-класс для учениц хореографического училища в Баймаке. Акцию назвали «Интересный разговор с гостем». Юные танцовщицы торопились задать как можно больше вопросов своей землячке, особенно их интересовало участие в проекте «Танцы на ТНТ».
Педагоги Центра детского творчества также активно подключились к акции. Руководитель объединения художественного слова Альмира Давлетшина провела онлайн-встречу с солисткой Нефтекамской государственной филармонии Розалией Идельбаевой. Педагоги отмечают, что такой формат обучение интересен для детей, они более ответственно подходят к выполнению заданий.