В Башкирии хореографы проводят мастер-классы онлайн

Солистка Государственного академического Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Миляуша Хайбуллина в режиме онлайн провела мастер-класс для учениц хореографического училища в Баймаке. Акцию назвали «Интересный разговор с гостем». Юные танцовщицы торопились задать как можно больше вопросов своей землячке, особенно их интересовало участие в проекте «Танцы на ТНТ».