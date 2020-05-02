Умелец из Башкирии учит школьников создавать уникальные изделия из глины

Пока вся страна на карантине, в небольшом селе Аургазинского района школьники изучают древнее ремесло. Эту возможности им подарил керамист из села Толбазы, автор уникальных башкирских сувениров, посуды и игрушек Заки Нагаев. Он открыл мастерскую, где обучает детей глиняному творчеству.

Если театр начинается с вешалки, то мастерская Заки Нагаева – с боксов, где хранится глина. Свой контейнер для каждого цвета. После многочисленных этапов подготовки сырья начинается искусство. Стилистически его работы в основном связаны древними традициями и культурой башкир. Сейчас у мастера своя студия художественной керамики в селе Толбазы, где Заки Нагаев передает все свои умения ученикам.

Композиционные вопросы решаем, изучаем историю, культуру Башкортостана. Эпос «Урал-батыр». Заки Нагаев, руководитель студии художественной керамики

Первыми его учениками стали внуки – Арсен и Чингиз. Мальчишки разделяют увлечение деда. Вслед за ним они познают секреты древнего ремесла. Фигурки десятиклассника Арсена Нагаева и четвероклассника Чингиза Авхадиева несколько лет подряд занимают призовые места на республиканских олимпиадах и конкурсах по изобразительному искусству и керамике. Но на достигнутом они не останавливаются, внуки умельца продолжают совершенствовать свою технику. Самое главное – признавать ошибки, говорят мальчики.

Он помогает мне расслабиться и воплотить все свои творческие мысли. Иногда не получается, но я стараюсь тренироваться. Арсен Нагаев, внук Заки Нагаева

Помогает Заки Нагаеву вести кружок художник дополнительного образования Раушания Габидуллина. Творческая группа под их руководством настолько продвинулась в изготовлении игрушек и посуды из глины, что нередко студенты из Уфы приезжают в Толбазы на мастер-классы, а педагоги факультета проходят повышение квалификации у знаменитого мастера.

Успешно занимались, изучали, были большие результаты, участвовали в выставках. Кроме керамики были и исторические. Раушания Габидуллина, художник дополнительного образования