«Будем достойно выполнять поставленные задачи»: как в Уфе готовят бойцов спецназа Росгвардии

Бойцы Уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерала Минигали Шаймуратова продолжают нести службу в условиях пандемии. Чтобы быть готовыми к обеспечению безопасности граждан, офицеры ежедневно отрабатывают боевые навыки. О буднях краповых беретов – в материале корреспондента БСТ.

Тяжело в учении, легко в бою. Навыки рукопашного боя не раз спасали жизни бойцам спецназа Росгвардии в горячих точках. Поэтому тренировки идут каждый день по расписанию. Пять видов единоборств, включая бокс и борьбу. Впереди защита права на ношение крапового берета – главного символа элитных войск. Многие идут к заветной цели годами.

Даже в нашем отряде есть такие случаи. Люди с седьмого, восьмого раза приезжают, пытаются, сдают. У кого-то получается, кто на второй-третий раз опускает руки, потом снова приезжает. Я знаю такие случаи, что человек с седьмого раза сдал. Олег, военнослужащий Уфимского отряда спецназа Росгвардии

Краповый берет не выдается как униформа. Сдача экзамена на право ношения – особый ритуал на грани, а иногда и за гранью физических возможностей человека. В специальный тест входит марш-бросок с оружием, в броне и шлеме на 10 км, скорострельная стрельба, комплекс акробатических упражнений и беспрерывный спарринг, протяженность которого – 12 минут.

Ещё одно испытание на право ношения крапового берета – высотная подготовка. Бойцы Росгвардии отрабатывают штурм здания. За 12 секунд они должны спуститься с крыши, проникнуть в помещение и обезвредить преступника.

Из личного состава 29-го отдельного отряда спецназа Росгвардии имени Минигали Шаймуратова краповый берет заслужили 66 человек. Именно они вносят немалую лепту в обеспечение порядка и безопасности, регулярно участвуют в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Новость о посмертном присвоении комдиву легендарной 112-той башкирской кавалерийской дивизии звания Герой Российской Федерации личный состав принял с воодушевлением.

Звезда нашла своего героя. Наконец, она вернулась на родину. Я думаю, это не только для отряда, в целом для республики, для её жителей очень значимое мероприятие. И мы будем достойно выполнять поставленные перед нами задачи. Дмитрий Косуха, командир 29-го отдельного отряда спецназа Росгвардии им. М.Шаймуратова