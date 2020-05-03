В Уфе молодой парень спас из огня 8-летнюю девочку и пенсионерку

Пресс-служба МЧС по Башкирии рассказала о героическом поступке молодого уфимца. 25-летний парень спас из огня семью с 8-летним ребёнком. Пожар произошёл в Нижегородке.

На улице Выгонной огнем охватило частный деревянный дом. Пока пожарные и спасатели добирались до места назначения, 25-летний уфимец выбил окно в доме и вытащил маленькую девочку. После к нему присоединились другие прохожие, и из огня была спасена бабушка девочки.