В Башкирии пьяный парень сбил на мопеде 92-летнюю женщину

Серьёзное ДТП произошло в Мишкинском районе республике. 23-летний парень на мопеде спровоцировал аварию. Пострадала 92-летняя местная жительница.
В деревне Каргино молодой человек разъезжал по улицам на мопеде в нетрезвом состоянии. В какой-то момент парень не справился с управлением и совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшая оказалась жительницей села Чураево.
Пенсионерку оперативно доставили в больницу. Медики диагностировали у женщины различные травмы. Сейчас пострадавшая получает необходимое лечение в районном медучреждении.
Фото: ГИБДД по РБ.