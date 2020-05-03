В Уфе подтопило ещё 20 частных участков

Подъём уровня реки Белой продолжает увеличиваться. Сегодня были зафиксированы новые подтопленные участки. Вода подтопила ещё 20 частных участков.

Вода продолжает доставлять беспокойство и трудности жильцам микрорайона Кооперативная поляна. По состоянию на 3 мая, всего подтоплено 86 участков. Также водой залило 2 дома.

Незначительно подтоплен участок на улице Воронежской в Нижегородке. Спецслужбы города Уфы продолжают дополнительно очищать водопропускные трубы. Напомним, на прошлой неделе из подтопленного участка была эвакуирована женщина.