В Башкирии у одного из депутатов выявили коронавирус

Как вы знаете, Рустем в штабе «Единой России» с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров по поддержке (прежде всего материальной) самых уязвимых - малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых. Наладил сбор средств, помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель.

Радий Хабиров, Глава Башкирии