В Башкирии у одного из депутатов выявили коронавирус

Стало известно, что Рустем Ахмадинуров, глава исполкома «Единой России» в Башкирии, был доставлен в больницу. Депутату диагностировали пневмонию. Политик сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Радий Хабиров на личной странице в социальной сети рассказал о предпринятых мерах в штабе. После получения положительного результата на COVID-19 Рустема Ахмадинурова была проведена полная дезинфекция, выявлен круг контактных лиц. В штабе партии политик организовывал работу волонтёров для поддержки уязвимых и нуждающихся жителей Башкирии.
Штаб будет продолжать работу в прежнем режиме, на смену придут другие волонтёры. Жизни Рустема Ахмадинурова ничего не угрожает, хотя состояние депутата оценивается как средней тяжести. Радий Хабиров призвал жителей Башкирии продолжать соблюдение режима полной самоизоляции.
Фото: Соцсети.