В Башкирии у одного из депутатов выявили коронавирус

Стало известно, что Рустем Ахмадинуров, глава исполкома «Единой России» в Башкирии, был доставлен в больницу. Депутату диагностировали пневмонию. Политик сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Радий Хабиров на личной странице в социальной сети рассказал о предпринятых мерах в штабе. После получения положительного результата на COVID-19 Рустема Ахмадинурова была проведена полная дезинфекция, выявлен круг контактных лиц. В штабе партии политик организовывал работу волонтёров для поддержки уязвимых и нуждающихся жителей Башкирии.

Как вы знаете, Рустем в штабе «Единой России» с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров по поддержке (прежде всего материальной) самых уязвимых - малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых. Наладил сбор средств, помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Штаб будет продолжать работу в прежнем режиме, на смену придут другие волонтёры. Жизни Рустема Ахмадинурова ничего не угрожает, хотя состояние депутата оценивается как средней тяжести. Радий Хабиров призвал жителей Башкирии продолжать соблюдение режима полной самоизоляции.

Фото: Соцсети.