В Башкирию вернулись 15 туристов из Пхукета

В республике продолжается возвращение застрявших туристов. Так, в аэропорту Уфы приземлился рейс компании «Уральские авиалинии». На борту самолёта прибыли туристы из Пхукета.

Данный рейс привёз 15 путешественников из Башкирии. Ещё 40 туристов вернулись в соседние регионы, а ещё 37 пассажиров ждал перелёт в Екатеринбург. Для всех прибывших было организовано горячее питание и прохладительные напитки.

Жители Башкирии были доставлен на специализированных автобусах в обсерватор, а жители других регионов в родные города. Всего этим рейсов в Россию вернулись 116 туристов. Чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции, были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.