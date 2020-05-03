«Пик ещё впереди»: Радий Хабиров рассказал о работе правительства во время пандемии

Глава Башкирии поделился на личной странице в социальной сети графиком работы правительства. Стало известно, что глава исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров болен коронавирусом. В каком режиме будут работать депутаты Курултая, рассказал Радий Хабиров.
В штабе были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Все совещания будут проводиться в видеорежиме. Радий Хабиров отметил, что интенсивность работы не будет снижена, но круг контактов будет ограничен до минимума.
По последним данным, в Башкирии выявлено 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В России же это количество перевалило за 134 тысячи. К слову, почти у половины новых выявленных заражённых нет клинических симптомов болезни.
Фото: Интернет.