«Пик ещё впереди»: Радий Хабиров рассказал о работе правительства во время пандемии

Глава Башкирии поделился на личной странице в социальной сети графиком работы правительства. Стало известно, что глава исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров болен коронавирусом. В каком режиме будут работать депутаты Курултая, рассказал Радий Хабиров.

В штабе были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Все совещания будут проводиться в видеорежиме. Радий Хабиров отметил, что интенсивность работы не будет снижена, но круг контактов будет ограничен до минимума.

Теперь по моему графику. Продолжаю работать с прежней интенсивностью, но ограничиваю круг контактов практически до нуля. Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы. Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии еще впереди. Радий Хабиров, Глава Башкирии

По последним данным, в Башкирии выявлено 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В России же это количество перевалило за 134 тысячи. К слову, почти у половины новых выявленных заражённых нет клинических симптомов болезни.