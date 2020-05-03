В Башкирии в серьёзной аварии пострадали два брата

В Дуванском районе республики произошла серьёзная авария. В ДТП попали два родных брата. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Утром на автодороге Дуван-Лемазы 31-летний местный житель за рулём «Тойота Королла» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево. В момент аварии в автомобиле находились водитель и пассажир.

31-летний мужчина скончался от полученных травм на месте аварии. Его 27-летний брат был оперативно госпитализирован. Следствие установит причины и обстоятельства трагедии.