В Башкирии в ночных пожарах пострадали три пенсионера, есть погибшие

Сегодня, 3 мая, было зарегистрировано два ночных пожара. Один пожар произошёл в Иглинском районе в деревне Петрово-Федоровка, ещё один в селе Анясево Миякинского района. Сообщается, что в огне пострадали три пенсионера, одна из которых погибла.

В деревне Петрово-Федоровка бревенчатый дом по улице Климова охватило огнём. Пожарная команда быстро прибыла на место происшествия, где тушением пожара уже занимался 77-летний мужчина. Пенсионер с ожогами был доставлен в больницу, а в полуразрушенном доме было найдено тело 75-летней пенсионерки.

Пожар в селе Анясево произошёл из-за тления матраца в одной из комнат бревенчатого дома. Из горящего помещения эвакуирована 82-летняя женщина, которой оказали первую помощь. Огонь удалось быстро потушить, а в обстоятельствах произошедшего разберётся следствие.