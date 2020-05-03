В Башкирии в «Госаптеках» нет ограничений на продажу масок

В сети «Башфармация» по всей республике нет ограничений на продажу индивидуальных средств защиты. В каждой аптеке есть медицинские маски. Об этом рассказал заместитель генерального директора по экономической безопасности Роман Калько.

Общее количество масок на прилавках составляет 1,2 млн штук. На складе имеется ещё 3 млн защитных масок, а также был заключен договор на поставку ещё 5 млн. В ассортименте имеются и одноразовые медицинские маски, и многоразовые марлевые.

В любой госаптеке жители Башкирии могут купить нужное количество масок по доступным ценам. Индивидуальные средства защиты имеются не только в городских аптеках, но и районных. Частные аптеки могут устанавливать ограничения на продажу масок в зависимости от остатка товара.