В Башкирии бесследно исчезла 34-летняя женщина на иномарке

В Стерлитамаке пропала 34-летняя местная жительница. Алёна Никишина выехала из дома на «Део Нексии» и обратно домой не вернулась. Поисками пропавшей занялись волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» и полиция.

Известно, что 2 мая Алёна уехала их дома. Но ни вечером, ни на следующий день женщина не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Рост пропавшей примерно 165 см, телосложение среднее. Волосы светлые, а глаза карие. В день пропажи была одета в белый вязаный джемпер, черную кожаную жилетку, брюки вишнёвого цвета и черные мокасины.