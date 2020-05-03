В Уфе ведутся поиски 44-летней женщины с необычным именем

В башкирской столице почти неделю ведутся поиски местной жительницы. 44-летняя Люция Рахматуллина пропала 27 апреля. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» ведут усиленные поиски пропавшей.
В понедельник женщина вышла из дома, однако обратно не вернулась. Родственники обратились за помощью к волонтёрам и в полицию. Добровольцев просят помочь в распространении ориентировки.
Рост Люции примерно 165 см, телосложение среднее. Волосы черные до плеч, а глаза карие. В день пропажи была одета в бирюзовую куртку с темно-синими вставками, черные лосины, такого же цвета ботинки и серую трикотажную шапку.
Всех, кто мог видеть Люцию, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.