В Башкирии бесследно пропал молодой парень

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о начале новых поисков. В деревне Старокочкильдино Аскинского района пропал 21-летний Роберт Муниров. Парня не могут найти почти неделю.

29 апреля Роберт вышел из дома. Ни вечером, ни на следующий день обратно он не пришёл. Родственники парня обратились к волонтёрам за помощью.

Рост пропавшего примерно 175 см, телосложение плотное. Волосы темно-каштановые, а глаза голубые. Был одет в зимнюю куртку темного цвета, спортивные штаны, резиновые сапоги и вязаную шапку.