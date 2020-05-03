Звезду Героя России, присвоенную генералу Шаймуратову, доставят в Башкирию 9 мая

До Дня Победы осталось пять дней. Праздник со слезами на глазах в этом году будет во всех смыслах особенным. Многие мероприятия пришлось подкорректировать из-за пандемии коронавируса, лично поздравить ветеранов не получится. Впрочем, есть одно событие, которое произойдет несмотря ни на что.
В Башкирию 9 мая должны доставить звезду Героя России, присвоенную генералу Шаймуратову. Звания, за которое все эти годы бились не только ветераны, но и простые жители. Кто будет её принимать и где она будет храниться?
Их руки – их оружие. А потому рабочие будни спецназа Росгвардии проходят в постоянных тренировках. За годы существования более 100 военнослужащих были награждены боевыми орденами и медалям, а двое получили звания Героев России. Сами спецназовцы говорят: быть лучшими их обязывают не только боевые традиции, но и имя отряда.
Вполне справедливо, что бойцы именно этого отряда будут принимать звезду Героя России, присвоенную Минигали Шаймуратову. Детали торжественной церемонии, в том числе и маршрут, по которому будут везти награду, пока держат в секрете. Однако доставить её должны в Национальный музей. Звезду расположат рядом с другими наградами.
Но, конечно, святыней среди всех экспонатов, посвященных 112-й Башкавдивизии, является оригинал боевого знамени. Обычно он хранится в фондах, вдали от любопытных глаз. Специально ко Дню Победы его выставят в экспозиционном зале.
Немногие знают, что существовало несколько эскизов боевого знамени. Зарисовки долгое время хранились в госархиве под грифом «секретно». И лишь недавно также стали доступны широкой публике. Наряду с другими документами, проливающими свет не только на образование дивизии, но и личность самого генерала.
Оно и не удивительно. До Великой Отчественной Минигали Шаймуратов был военным разведчиком: миссии выполнял не только в Китае, но и в Турции в качестве атташе. Многие данные того периода до сих пор хранятся под замком. Созданная им агентурная сеть действует по сей день.
Для жителей Башкортостана нынешнее 9 мая будет во всех смыслах символичным: Днем Победы не только над врагом, но еще и над бюрократической машиной. Отчасти награду генералу не давали из-за того, что формально он числился пропавшим без вести. Достоверно не были известны и точные обстоятельства его гибели. На сегодня в живых из дивизии Шаймуратова осталось всего два человека. Вместе с сослуживцами они все эти годы бились за присвоение звания Героя своему легендарному командиру. И когда награду привезут в республику, со спокойным сердцем смогут сказать, что и этот день они приближали как могли.