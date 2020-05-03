Звезду Героя России, присвоенную генералу Шаймуратову, доставят в Башкирию 9 мая

До Дня Победы осталось пять дней. Праздник со слезами на глазах в этом году будет во всех смыслах особенным. Многие мероприятия пришлось подкорректировать из-за пандемии коронавируса, лично поздравить ветеранов не получится. Впрочем, есть одно событие, которое произойдет несмотря ни на что.

В Башкирию 9 мая должны доставить звезду Героя России, присвоенную генералу Шаймуратову. Звания, за которое все эти годы бились не только ветераны, но и простые жители. Кто будет её принимать и где она будет храниться?

Их руки – их оружие. А потому рабочие будни спецназа Росгвардии проходят в постоянных тренировках. За годы существования более 100 военнослужащих были награждены боевыми орденами и медалям, а двое получили звания Героев России. Сами спецназовцы говорят: быть лучшими их обязывают не только боевые традиции, но и имя отряда.

Вполне справедливо, что бойцы именно этого отряда будут принимать звезду Героя России, присвоенную Минигали Шаймуратову. Детали торжественной церемонии, в том числе и маршрут, по которому будут везти награду, пока держат в секрете. Однако доставить её должны в Национальный музей. Звезду расположат рядом с другими наградами.

У нас хранится Орден Красной Звезды, который был передан в 2016 году. Здесь же мы видим рубашку, это подлинник. Его нам передали родственники. Марат Зулькарнаев, генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан

Но, конечно, святыней среди всех экспонатов, посвященных 112-й Башкавдивизии, является оригинал боевого знамени. Обычно он хранится в фондах, вдали от любопытных глаз. Специально ко Дню Победы его выставят в экспозиционном зале.

Это было 22 февраля 43 года. Шаймуратов вызвал меня к себе и сказал: лейтенант Валиев, приказываю вынести знамя из окружения в целости сохранности. Мы вместе с 33 бойцами, не ввязываясь в бой, вышли из окружения. Бакий Валеев, командир разведчиков 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Немногие знают, что существовало несколько эскизов боевого знамени. Зарисовки долгое время хранились в госархиве под грифом «секретно». И лишь недавно также стали доступны широкой публике. Наряду с другими документами, проливающими свет не только на образование дивизии, но и личность самого генерала.

Вот оригинальная его подпись. Из этого его личного дела, автобиографии, узнали много интересного. В том числе и то, что он был откомандирован в Китай, но в этой автобиографии какие-то периоды выпадают. Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан

Оно и не удивительно. До Великой Отчественной Минигали Шаймуратов был военным разведчиком: миссии выполнял не только в Китае, но и в Турции в качестве атташе. Многие данные того периода до сих пор хранятся под замком. Созданная им агентурная сеть действует по сей день.