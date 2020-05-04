Стала известна новая причина высокой смертности от коронавируса

На сегодняшний день в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Оказалось, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме. К данному выводу пришли ученые из Англии.

Эксперты сравнили уровень витамина D в организме у 20 человек. Выяснилось, что данные показатели взаимосвязаны. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square.

Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии. исследователи

В основном, недостаток витамина D наблюдается у пожилых людей. Именно они погибают от коронавируса чаще всего. Сейчас ученые работают над новыми рекомендация по профилактике COVID-19.