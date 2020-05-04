Стало известно о состоянии Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом

В России сейчас продолжается пандемия COVID-19. Накануне у премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявили коронавирус. Пресс-секретарь Борис Беляков рассказал о его самочувствии.

Михаил Мишустин работает с документами и постоянно на связи со своими коллегами. Несколько недель назад премьер-министр РФ ограничил общение - все встречи он проводил онлайн. Все контактировавшие с Мишустиным уже изолированы и вскоре пройдут тестирование.