В Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

Вчера, 3 мая, в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись попутные автомобили Mazda 6 и ВАЗ-2108. Об этом рассказали в республиканской ГИБДД.
Авария произошла на 8 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. За рулем иномарки находился 33-летний житель Стерлитамака. Отечественной легковушкой управляла 21-летняя девушка.
В ДТП погиб 25-летний пассажир "восьмерки". Водителя и еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: ГИБДД по РБ.