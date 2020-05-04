«Пьяный был, не соображал»: в Башкирии нетрезвый водитель катался с маленьким ребенком в салоне

В Башкирии сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя. Однако некоторое время за ним пришлось погоняться по улице в Стерлитамаке. Оказалось, в машине также находился маленький ребенок.
Водителя ВАЗ-2110 остановил начальник отдела ГИБДД Стерлитамака. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался за нетрезвое вождение. Почему он сел за руль в таком виде на этот раз, не понятно, говорит, что «пьяный был, не соображал».
Видео опубликовали в инстаграме местного ГИБДД. На нем зафиксирована и беседа с водителем в отделении. Мужчина признался, что боится за жизнь ребенка и ехал аккуратно.
Фото: скриншот видео
Видео: пресс-служба ГИБДД Стерлитамака