«Пьяный был, не соображал»: в Башкирии нетрезвый водитель катался с маленьким ребенком в салоне

В Башкирии сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя. Однако некоторое время за ним пришлось погоняться по улице в Стерлитамаке. Оказалось, в машине также находился маленький ребенок.

Водителя ВАЗ-2110 остановил начальник отдела ГИБДД Стерлитамака. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался за нетрезвое вождение. Почему он сел за руль в таком виде на этот раз, не понятно, говорит, что «пьяный был, не соображал».

Видео опубликовали в инстаграме местного ГИБДД. На нем зафиксирована и беседа с водителем в отделении. Мужчина признался, что боится за жизнь ребенка и ехал аккуратно.

Он был отстранён от управления транспортным средством. Позже выяснилось, что гражданин не имеет прав на управление транспортным средством, и ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В отношении 33-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Пресс-служба отдела ГИБДД Стерлитамака

Фото: скриншот видео