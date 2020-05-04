В Башкирии на 75% снизилась смертность из-за отравления алкоголем

В Башкирии на 75% снизилась смертность от случайного отравления алкоголем. Статистические данные по смертности в республики опубликовал Радий Хабиров. Этот показатель стал лучшим в Приволжском федеральном округе.

В целом по региону смертность снизилась на 6%. В их числе на 12% ниже из-за всевозможных внешних причин. Эта также лучший показать в ПФО, рассказал глава региона.

В республике также на 26,5% стало меньше смертей из-за суицидов. Снижение смертности отмечено и при болезнях кровообращения – на целых 29,2%. На 14,7% меньше летальных исходов при пожарах и на 5,6% - при ДТП.

Это пример того, как скоординированная работа органов государственной власти, муниципалитетов, общественников может повлиять на самый важный из всех показателей – спасение жизни людей. Берегите себя и своих близких. Глава Башкирии Радий Хабиров