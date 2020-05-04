Житель Башкирии несколько раз выстрелил в собеседника во время отдыха на природе

Житель Башкирии несколько раз выстрелил в своего собеседника во время отдыха на природе. Пистолет оказался травматическим. После этого мужчина скрылся.

В Буздякском районе трое местных жителей отдыхали у реки Чермасан. Отдых сопровождался распитием алкоголя. Но времяпрепровождение на свежем воздухе в какой-то момент перерасло в ссору.

В итоге один из отдыхающих трижды выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. 31-летний пострадавший доставлен в больницу. Мужчина получил непроникающие ранения грудной клетки, бедра и поясницы.

В ходе выезда следственно-оперативной группой с места происшествия изъяты пули и гильзы к травматическому оружию. 35 – летний подозреваемый в совершении преступления задержан. У стрелявшего изъят травматический пистолет. Мужчина дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пресс-служба МВД по РБ