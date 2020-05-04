«Состояние тяжелое»: в Уфе при тушении горящего дома сильно пострадал пожарный

В Уфе произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал огнеборец. Днем загорелся жилой дом на по улице Башкирской кавдивизии. На место тут же прибыли экстренные службы.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, когда пожарные прибыли на место, они обнаружили горение кирпичного дома с бревенчатым мансардным этажом обшитым кирпичом. Пламя было ликвидировано почти через два часа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Но при тушении пожара пострадал один из огнеборцев. Все произошло из-за прогорания обрешетки кровли дома. Пожарный провалился и получил множественные травмы и ожоги.

Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в 18 ГКБ г.Уфы. Состояние оценивается как тяжелое. Причины пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России. Пожарное братство желает скорейшего выздоровления своему боевому товарищу! Пресс-служба ГУ МЧС по РБ