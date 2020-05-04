Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии пройдут празднования Дня Победы

Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится, правда, она пройдет в цифровом формате – об этом Радий Хабиров рассказал на совещании правительства. По словам Главы, День Победы в республике, несмотря на пандемию, отметят на высоком уровне. Также на заседании были озвучены показатели социально-экономического развития Башкортостана за первый квартал.

До начала оперативного совещания считанные минуты, а в зале никого. Сегодня тот редкий случай, когда все члены правительства будут вести доклады в режиме видеосвязи, находясь у себя в кабинете. Ограничить контакты решили после ситуации с руководителем исполкома партии «Единая Россия» Рустемом Ахмадинуровым, у которого обнаружили коронавирус.

Примерно так же, в онлайн-режиме, пройдут многие мероприятия и 9 мая. Уже запущен цифровой аналог акции «Бессмертный полк». На интернет-портале «Полк 2020» (2020.polkrf.ru) жители могут размещать информацию о своих героях. По-иному пройдут и традиционные возложения венков к памятникам и обелискам. Сделать это Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов единолично.

При этом возложения не должны носить массовый характер. Не надо собирать людей. Это либо один глава, либо глава с председателем районного совета ветеранов – всё. Потом всё так обернется плохо, если вы будете собирать людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из ключевых станет доставка в Уфу на вечное хранение Золотой звезды Героя России генерала Шаймуратова. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале БСТ. А уже с 7 мая волонтёры начнут вручение подарочных продуктовых наборов ветеранам. Их получат 932 участника войны. Стоимость комплекта – около 3,5 тысяч рублей. Брали не самые дешевые в своей категории товары. Однако Радий Хабиров некоторые продукты попросил заменить.

После вопросов насчет празднования Дня Победы перешли к показателям социально-экономического развития. В Башкортостане с начала года почти на треть увеличилась общая площадь вводимого жилья. А вот смертность, наоборот, сократилась. Значительно уменьшилось и число отравлений суррогатным алкоголем.

Это абсолютно понятный результат. Не все разделяли нашу позицию, но мы нанесли серьёзный удар по производителям этих, по сути, ядовитых веществ. Более 1200 правонарушений только в прошлом году выявлено. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министр образования Айбулат Хажин рапортовал, что дополнительно было закуплено 500 планшетных компьютеров для школьников.

6 мая запланирована торжественная выдача всем нашим многодетным и малоимущим семьям, где есть выпускники. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Погоду в ближайшие дни обещают тёплую и сухую. А потому Радий Хабиров попросил лесников быть начеку. В прошлом году в республике в это время уже было 160 лесных пожаров. Сегодня – всего один. Министр профильного ведомства доложил, что его удалось потушить за три часа.