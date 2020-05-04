В Башкирии в рамках нацпроекта возводят детский сад на 260 мест

В Иглино появится новый детский сад. Его строительство началось в ноябре прошлого года, а завершить работы планируют до конца текущего. Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография».
Пока стены в будущем детсаду без чистовой отделки, но уже к началу лета в группах начнут делать ремонт. Сейчас на объекте частично закрыли крышу, проводят и внутренние инженерные работы. Всего в строительстве дошкольного учреждения заняты 35 рабочих. Им создали все условия для нераспространения коронавирусной инфекции.
Работы на объекте идут в соответствии со всеми сроками. Детский сад распахнет свои двери для малышей в конце текущего года. На сегодня Иглино является одним из самых больших сел республики, в котором проживают 31,5 тысячи человек. Каждый год население увеличивается на 2 тысячи жителей.
Ранее в селе Иглино открылась школа на 640 мест с совмещенным детским садом, в который ходят 160 детей. Всего в Башкортостане в 2020 году в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы планируется построить еще 27 объектов образования. Строители возведут 4 школы, 20 детсадов и три школы, совмещенные с детским садом.