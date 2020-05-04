В Башкирии в рамках нацпроекта возводят детский сад на 260 мест

В Иглино появится новый детский сад. Его строительство началось в ноябре прошлого года, а завершить работы планируют до конца текущего. Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Пока стены в будущем детсаду без чистовой отделки, но уже к началу лета в группах начнут делать ремонт. Сейчас на объекте частично закрыли крышу, проводят и внутренние инженерные работы. Всего в строительстве дошкольного учреждения заняты 35 рабочих. Им создали все условия для нераспространения коронавирусной инфекции.

Конечно, при входе проверяем температуру, также везде стоят антисептики для рук, снабжаем масками и перчатками. Производим инженерные работы, внутренние и отделочные. Инженерные работы включают в себя монтаж электрики, слаботочки, систему отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации. Наружные работы включают в себя утепление фасада и штукатурку, а также прокладку коммуникаций. Сергей Боб, главный инженер подрядной организации

Работы на объекте идут в соответствии со всеми сроками. Детский сад распахнет свои двери для малышей в конце текущего года. На сегодня Иглино является одним из самых больших сел республики, в котором проживают 31,5 тысячи человек. Каждый год население увеличивается на 2 тысячи жителей.

У нас достаточно большая очередь. Есть детские сады как для детей ясельного возраста, так и для детей средней возрастной группы. Это от 2 лет до 7 лет. Этот детский сад на 260 мест позволит сократить вот эту очередь как раз, и он, конечно, нужен для всех людей, которые проживают в Иглино. Николай Самойленко, глава администрации Иглинского района