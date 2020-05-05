Названы способы избежать заражения коронавирусом через воду и продукты

Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет.

Феликс Ершов, академик РАН