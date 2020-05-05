Названы способы избежать заражения коронавирусом через воду и продукты
В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Через воду и продукты так же можно заразиться коронавирусом. Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал, как этого можно избежать.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавирусной инфекции. Однако процесс заражения COVID-19 через еду остается возможным.
Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет.
Феликс Ершов, академик РАН
По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы.
Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников.
Феликс Ершов, академик РАН
Эксперт отметил, что вода должна быть очищенной. Достаточно просто ее пропустить через фильтр или прокипятить.
После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку.