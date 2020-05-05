Минздрав: России до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

РФ пока что не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, до пика еще далеко. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Мэр Москвы сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика. Сергей Авдеев, главный пульмонолог Минздрава

Эксперт считает, что это напрямую связано с нарушением соблюдения режима самоизоляции. Тенденции, которые связаны с коронавирусной инфекцией, зависят от поведения россиян.

Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19. Сергей Авдеев, главный пульмонолог Минздрава

Количество зараженных коронавирусом в России достигло отметки в 145 тысяч. Из них 18 тысяч пациентов пошли на поправку. К сожалению, 1356 человек скончались.