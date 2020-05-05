Минздрав: России до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

РФ пока что не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, до пика еще далеко. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Эксперт считает, что это напрямую связано с нарушением соблюдения режима самоизоляции. Тенденции, которые связаны с коронавирусной инфекцией, зависят от поведения россиян.
Количество зараженных коронавирусом в России достигло отметки в 145 тысяч. Из них 18 тысяч пациентов пошли на поправку. К сожалению, 1356 человек скончались.
Фото: Интернет.