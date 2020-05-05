В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России продолжается пандемия COVID-19. В стране зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в РФ составило 155 370.

За последние сутки в России на поправку пошли 1770 человек. Всего в стране от коронавируса вылечились 19 865 человек. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса в России скончались 1451 человек. За последние сутки от COVID-19 умерли 95 человек. Свыше 4,4 млн человек прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.