В Минздраве Башкирии объяснили причину роста фактов Covid-19 в республике

В Минздраве Башкирии рассказали, в чем причина роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике. Учитывая то, что жители региона носят маски, более месяца продолжается режим самоизоляции, часть организаций по-прежнему не работает. Почему же тогда увеличивается число заболевших?
На этот вопрос на брифинге Минздрава РБ ответила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. При этом, напомним, туристов, вернувшихся из зарубежной поездки, размещают в обсерваторах на 14-дневный карантин. Вахтовики только-только начали возвращаться в Башкирию.
Также заместитель министра напомнила, что 1800 вахтовиков в полном составе будут в республике к 8 мая. Как уже сообщалось ранее, все они пройдут более длительный карантин. В обсерваторах их разметят на 21 день.
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