В Минздраве Башкирии объяснили причину роста фактов Covid-19 в республике

Я считаю, что это все-таки недостаточная мера самоизоляции. Мы выходим в магазин в масках и перчатках, но мы не изолируемся дома, а стараемся с кем-то увидеться. Сейчас у нас будут расти очаги, связанные с местами работы, поскольку надо экономику все равно поднимать. Республика не может не работать совсем.

Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова