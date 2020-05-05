В Башкирии медколледж собрал для работников ковид-госпиталя фрукты и горячие обеды

В Башкирии работники медколледжа приняли участие в акции #МыВместе. Они собрали продуктовые пакеты для работников ковид-госпиталя на базе Белорецкой центральной районной клинической больницы. Все пакеты уже переданы медработникам.

Как рассказали в Белорецком медколледже, участие в акции студенты приняли ради поддержки медработников. Тех, кто сейчас работает в госпитале в режиме двухнедельной вахты. Участие в акции приняли и преподаватели учебного учреждения.

В продуктовые пакеты для медицинских работников включили горячие обеды. Также добавили фрукты и сладости. Руководство колледжа отметило, что это лишь небольшая дань уважения тем, кто круглосуточно охраняет здоровье людей, оставив свои собственные семьи.