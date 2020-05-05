В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в «наливайках»

В России вступил в силу закон, касающийся ограничений продажи алкогольной продукции. Новые правила запрещают реализацию спиртных напитков на территории маленьких заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Это касается тех «наливаек», чья площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв.м.

Имеется ввиду та площадь заведения, которая предназначена для потребления продукции. При нарушении закона введены штрафы. Юрлица будут штрафоваться на 100-300 тысяч рублей, должностные лица – на 20-40 тысяч рублей.

То есть теперь организации, расположенные в многоквартирных домах, должны подтвердить площадь своего заведения. Только так, при соблюдении условий закона, они смогут продолжить работу. Свое мнение на этот счет высказал председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

Этот закон достаточно актуален, поскольку в последнее время поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов, где присутствовали подобного рода «псевдо-кафе», из-за которых, в свою очередь, возникали случаи общественного беспорядка. Уверен, что эти изменения в законодательстве позволят максимально решить вопрос. Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев