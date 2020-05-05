В Башкирии затопило приют для собак: нужна помощь

В одном из садовых товариществ Демского района в частном доме содержатся десятки бездомных собак. Животные живут на пожертвования. Не так давно участок с животными затопило, вода добралась и до вольеров.

Свою хозяйку четвероногие встречают еще на подходе к дому. Здесь только самые смелые. Ведь чтобы выйти за территорию, нужно вплавь преодолеть огород. Участок затопила вышедшая из берегов река. Остальные собаки выглядывают из окон дома и вольеров в ожидании, когда уже Влада с помощником доберется к ним.

Первый раз затопило, мы здесь третью весну – никогда такого не было. На Павловке был выброс воды, никто не предупредил. Я первый раз вызвала МЧС. Влада Жаркая

На попечении, рассказывает Влада, у нее находится около 70 собак. К питомцам теперь добирается в рыбацких сапогах. Часть вольеров после потопа поднимали на кирпичи, но вода до них со временем всё равно добралась. Спасать собак помогали председатель садового товарищества и неравнодушные демчане.

Теперь многих можно называть собаками-водолазами, но хорошего от этого мало. Часть постояльцев приюта сейчас находится дома у Влады. Из-за холодной воды животные заболели. Четвероногим дают антибиотики и витамины. Но перевезти всех постояльцев приюта нереально.

Приют существует за счет пожертвования. Из-за тяжелой в последнее время ситуации Влада и ее подопечные выходят на улицы Демы, чтобы попросить помощи у горожан. Вот так с ведерком собирают деньги и еду. Поддержать четвероногих можно, отправив деньги на указанный счет или же связаться напрямую с Владой, чтобы передать продукты и лекарства. После того, как вода уйдет, будет нужна и помощь добровольцев, чтобы привезти территорию в порядок.

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