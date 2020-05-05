В Башкирии в этом году посадят 228 тысяч гектаров подсолнечника

228 тысяч гектаров – столько в этом году будет посеяно подсолнечника в республике. Техническую культуру аграрии фактически начали сеять в конце апреля, но сложные погодные условия тормозили работу. Сейчас хозяйства, например, в Миякинском районе уже работают в полную силу.
Это прибор для измерения плотности почвы. От этого зависит рост растений и, следовательно, урожайность. Замеры делать необходимо, особенно там, где идет сев по системе No-Till. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ралис Махиянов сам проверяет почву на полях. На этом участке условия для подсолнечника идеальные.
Это поле в 125 гектаров будет занято подсолнечником. Чтобы его засеять, потребуется не более двух дней. Труд механизатору облегчает новая сеялка с контролем расхода посадочного материала. Сейчас в настройках выставлено 60 тысяч семян на 1 гектар.
Одновременно с семенами в почву вносится и удобрение. Для этого поля выбрали сульфат аммония. Эта 16-рядная сеялка специально предназначена для посева по системе No-Till. Бункер разделен на 2 части: в одной – сами семена, во второй – удобрения.
Посевной комплекс выполняет весь набор весенне-полевых работ: культивацию, боронование, посев, внесение удобрений, прикатывание, выравнивание почвы. Сев яровых в некоторых хозяйствах Миякинского района завершается. На этом поле в 110 гектаров взойдет овес. К слову, в этом году цена за килограмм зерна была хорошей.
Впервые в районе планируют посеять рапс. Он займет 500 гектаров, но конкуренцию основной масличной культуре не составит.
Что же касается республики, то в этом году площади подсолнечника не изменились – 228 тысяч гектаров. На сегодня посеяно 46 тысяч. В лидерах по севу Куюргазинский, Кугарчинский, Альшеевский и Стерлитамакский районы. Работы планируют завершить до 15 мая. Главное, чтобы погода не подвела.