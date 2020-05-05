В Башкирии в этом году посадят 228 тысяч гектаров подсолнечника

228 тысяч гектаров – столько в этом году будет посеяно подсолнечника в республике. Техническую культуру аграрии фактически начали сеять в конце апреля, но сложные погодные условия тормозили работу. Сейчас хозяйства, например, в Миякинском районе уже работают в полную силу.

Это прибор для измерения плотности почвы. От этого зависит рост растений и, следовательно, урожайность. Замеры делать необходимо, особенно там, где идет сев по системе No-Till. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ралис Махиянов сам проверяет почву на полях. На этом участке условия для подсолнечника идеальные.

Сеем после пшеницы. В прошлом году у нас была тут пшеница яровая. Поля на сегодняшний день уже созрели. Урожай по прошлому году был 20 центнеров с гектара. В этом году тоже планируем хотя бы 20 получить. Ралис Махиянов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Это поле в 125 гектаров будет занято подсолнечником. Чтобы его засеять, потребуется не более двух дней. Труд механизатору облегчает новая сеялка с контролем расхода посадочного материала. Сейчас в настройках выставлено 60 тысяч семян на 1 гектар.

Сеем разные сорта. Тут у нас стоит диск. Сейчас 32-й. На разные сорта разные диски меняем. Чтобы в разнобой не давали, по порядку шли. Каждые 10-15 см их разделяет. Раис Гареев, механизатор

Одновременно с семенами в почву вносится и удобрение. Для этого поля выбрали сульфат аммония. Эта 16-рядная сеялка специально предназначена для посева по системе No-Till. Бункер разделен на 2 части: в одной – сами семена, во второй – удобрения.

Посевной комплекс выполняет весь набор весенне-полевых работ: культивацию, боронование, посев, внесение удобрений, прикатывание, выравнивание почвы. Сев яровых в некоторых хозяйствах Миякинского района завершается. На этом поле в 110 гектаров взойдет овес. К слову, в этом году цена за килограмм зерна была хорошей.

Когда мы продавали, 7.50 с места. Я считаю, для овса это хорошая цена. А сегодня дают до 8. Культура не очень прихотливая, и она всегда оправдывает наши ожидания. Александр Петров, председатель СПК «Нива»

Впервые в районе планируют посеять рапс. Он займет 500 гектаров, но конкуренцию основной масличной культуре не составит.

Подсолнечника 10134 гектара. Планируем по подсолнечнику получить 16-17 центнеров с гектара по району. По масляничности выигрывают, конечно, гибридные сорта. Около 49-52% масляничности идет. Ильдар Хасанов, начальник отдела сельского хозяйства администрации Миякинского района