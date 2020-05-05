Депутат Госдумы из Башкирии предложил перестать целоваться

Депутат Госдумы из Башкирии от партии ЛДПР опубликовал на своей странице любопытный манифест. Иван Сухарев отметил, что его партия подготовила своеобразный свод правил, по которым стоит жить после того пандемии коронавируса. Журналистов особенно заинтересовали несколько деталей.

Так, например, Сухарев и его партия предлагают ввести новые нормы жизни после эпохи коронавируса в России. Все они в основном нацелены на то, чтобы по максимуму оградить людей друг от друга, таким образом исключив заражение. Некоторые меры пришлись бы по вкусу интровертам.

Жителям страны предлагается перестать жать друг другу руки, обниматься и целоваться, стараться выкупать соседние места в транспорте ради собственной безопасности, а лучше - иметь собственный автомобиль. Для этого России, по мнению депутата, нужно выпускать дешевые автомобили по 300 тысяч рублей, чтобы они были доступны всем. Есть и более фантастические предложения - такие, как одноэтажное строительство и приоритет в сторону маленьких квартир, чтобы каждая семья жила в своем пространстве, исключая формат проживания с огромным количеством родственников.

Тем временем борьба с пандемией коронавируса в России продолжается. Владимир Путин продлил выходные дни до 12 мая. За это время оперштаб и профильные ведомства должны подготовить свое заключение - можно ли стране выходить из режима самоизоляции, либо пик заражений пока не пройден. Специалисты отмечают, что российский сценарий развития событий не похож ни на китайский, ни на итальянский, где, к слову, 4 мая сняли большинство ограничений, открыв бары и рестораны.