Стало известно, почему мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины

Почти во всех странах мира мужчины и женщины одинаково заражаются коронавирусом. Однако умирают от эпидемии чаще всего почему-то мужчины. Об одной из самых главных причин этого рассказал испанский врач-нейробиолог Диего Родалар.

Как в Испании, так и в других странах, мужчины и женщины заболевают коронавирусом в одинаковом количестве. Но осложнения и смерть наблюдаются чаще у мужчин. При этом смертность не зависит от возраста, говорит врач.

Такая картина среди заболевших заставляет предположить, что основной причиной мужской смертности может быть курение, заявил Редолар. На первом месте причин смерти в Испании – сердечно-сосудистые заболевания, которые часто появляются вследствие курения. Однако мужчин с таким диагнозом в Испании больше, чем женщин. В этой стране курят 25 % мужчин и 18 % женщин, а сердечно-сосудистые заболевания выявлены у 30 % больных коронавирусом.

Исследования учёных говорят о том, что курение может увеличивать объём ферментов АСЕ-2. Они помогают COVID-19 попасть в клетки лёгких. Некоторые исследования говорят, что у курильщиков больше рецепторов COVID-19, что делает их более уязвимыми перед коронавирусом.