В Башкирии росгвардейцы задержали наркодилеров

В Салавате сотрудники росгвардии задержали наркодилеров. Их передали сотрудникам полиции. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы увидели у гаражей двух парней в автомобиле. Заметив стражей порядка, они резко занервничали. Вскоре на место прибыли оперативники.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля множество пакетиков с неизвестным веществом, весы и планшет. Мужчины стали утверждать, что содержимое им не принадлежит, и попытались скрыться с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.