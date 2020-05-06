В России предложили отменить цифровые пропуска для жертв домашнего насилия

С продолжением режима самоизоляции в России увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом говорят данные кризисных центров для женщин. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить жертвам домашнего насилия выходить из дома без пропуска.
В связи с режимом самоизоляции жертвы домашнего насилия не могут обратиться в соответствующие организации, чтобы подать заявление. Также они не могут воспользоваться местами-убежищами. Это является веской причиной для того, чтобы разрешить женщинам выходить из дома, чтобы посетить центры спасения. Это не должно считаться нарушением самоизоляции, считает Татьяна Москалькова.
Ранее ряд опрошенных центров помощи для женщин сообщал, что количество обращений жертв насилий увеличилось в 2,5 раза. Правозащитники по всему миру фиксируют ряд обращений на горячие линии от женщин, которые жалуются на агрессию со стороны супругов. Отмечается, что гаджеты не всегда удобны в пользовании, потому что жертва насилия обычно боится позвонить из-за ответной реакции со стороны агрессора.