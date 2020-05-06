В России предложили отменить цифровые пропуска для жертв домашнего насилия

С продолжением режима самоизоляции в России увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом говорят данные кризисных центров для женщин. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить жертвам домашнего насилия выходить из дома без пропуска.

В связи с режимом самоизоляции жертвы домашнего насилия не могут обратиться в соответствующие организации, чтобы подать заявление. Также они не могут воспользоваться местами-убежищами. Это является веской причиной для того, чтобы разрешить женщинам выходить из дома, чтобы посетить центры спасения. Это не должно считаться нарушением самоизоляции, считает Татьяна Москалькова.