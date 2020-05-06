В России рассказали о постепенном снятии режима самоизоляции

Ограничительные меры в России будут снимать также плавно, как и вводили. Запрет на проведение массовых мероприятий снимут в последнюю очередь, когда вирус не будет угрожать вообще. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Финальной точкой в снятии ограничительных мер станет проведение массовых мероприятий. Это будет в последнюю очередь. Какие ограничения будут снимать первыми, станет известно после 12 мая. Некоторые ограничительные меры будут действовать до появления вакцины.

В целом прирост больных в России начал замедляться. Можно сделать вывод, что ситуация развивается по положительному сценарию. Однако расслабляться и выходить на улицу пока рано, говорит специалист.