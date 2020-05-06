В Уфе 5-летний мальчик упал с крыши гаража и разбил голову

1 мая в башкирской столице получил травмы маленький ребёнок. 5-летний мальчик забрался на крышу гаража, но не удержался и упал на землю. Издание «КП-Уфа» рассказало подробности случившегося.

Из-за режима самоизоляции во многих дворах закрыты детские площадки. Ребята в Советском районе решили развлечь себя прогулкой по подземному гаражу. Один из мальчиков упал с высоты на землю и получил перелом костей черепа и сотрясение головного мозга.

Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу. Сейчас мальчик получает необходимое лечение в медучреждении. Жизни ребёнка ничего не угрожает.