Учёные снова перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России

Эксперты снова сдвинули дату завершения коронавирусной эпидемии в России. На этот раз окончание пандемии ожидается в конце августа. Об этом сообщают обновлённые данные сингапурских учёных.
Дата окончания коронавирусной ситуации в России переносится уже не в первый раз. Ранее прогнозировались такие даты, как 12 и 17 августа. Учёные объясняют это тем, что эпидемиологическая ситуация переменчива.
Учёные также предупреждают, что если раньше срока снять ограничительные меры, болезнь может вспыхнуть ещё раз. Специалисты утверждают, что к прогнозам стоит относиться с осторожностью, чрезмерный оптимизм в данной ситуации также опасен. Да сегодняшний день число заразившихся COVID-19 достигло трёх миллионов человек.