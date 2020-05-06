Учёные снова перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России

Эксперты снова сдвинули дату завершения коронавирусной эпидемии в России. На этот раз окончание пандемии ожидается в конце августа. Об этом сообщают обновлённые данные сингапурских учёных.

Дата окончания коронавирусной ситуации в России переносится уже не в первый раз. Ранее прогнозировались такие даты, как 12 и 17 августа. Учёные объясняют это тем, что эпидемиологическая ситуация переменчива.