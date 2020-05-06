В Башкирии ожидаются новые очаги коронавируса

Медики ожидают рост инфицирования COVID-19 среди работающих жителей республики. По данным регионального Минздрава. В Башкортостане могут появиться новые очаги заболеваемости.
Как считает замглавы ведомства Ирина Кононова, места работы – это зона риска. Там будет идти заболеваемость. В то же время она подчеркнула, что предприятия республики не могут совсем не функционировать.
По официальным данным, сейчас в больницах с коронавирусом лежат 446 человек. Смертность от COVID-19 остановилась. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 14 жителей региона.