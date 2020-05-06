В Башкирии молодые парни избили соседа за просьбу быть тише

36-летний житель Учалинского района обратился в местное отделение полиции. Мужчина заявил, что в его квартиру проникли соседи, избили и украли имущество. Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности случившегося.

Сотрудники полиции выяснили, что 5 мая пострадавший собирался спать, но ему помешал шум за стенкой. Мужчина наведался к соседям, которые распивали спиртные напитки, и попросил быть тише. Дебоширы 35 и 32 лет оскорбились просьбой, напали на соседа и избили несчастного, после украв телефон и деньги.