«Ноги отекли, стоять больно»: одинокой 94-летней бабушке из Уфы срочно требуется помощь

Марии Андреевне 93 года. Она прожила нелегкую жизнь: прошла войну, похоронила мужа и потеряла единственного сына. Сегодня ее жизнь больше похожа на ад, ведь у Марии Андреевны серьезные проблемы со здоровьем, а ухаживать за ней некому.
О непростой судьбе женщины рассказали члены волонтерского движения «Старость в радость». Они пришли в гости к участнице войны проведать ее и подарить продуктовый набор. Однако, как оказалось, бабушка нуждается не только в еде: ей нужна помощь по дому, а также косметический ремонт.
Волонтеры просят неравнодушных жителей Башкирии отозваться и помочь Марии Андреевне. Добровольцы говорят, что в июне у женщины день рождения, и они очень хотели бы сделать ей подарок в столь светлый день.
Если вы хотите помочь Марии Андреевне, можете перечислить посильную вам сумму на карту Сбербанка 2202 2017 6363 1195 или по номеру телефона +79279551151 (получатель - Елена Валерьевна Г.). Не забудьте подписать перевод денег: «Баба Маша»