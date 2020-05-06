«Ноги отекли, стоять больно»: одинокой 94-летней бабушке из Уфы срочно требуется помощь

Марии Андреевне 93 года. Она прожила нелегкую жизнь: прошла войну, похоронила мужа и потеряла единственного сына. Сегодня ее жизнь больше похожа на ад, ведь у Марии Андреевны серьезные проблемы со здоровьем, а ухаживать за ней некому.

О непростой судьбе женщины рассказали члены волонтерского движения «Старость в радость». Они пришли в гости к участнице войны проведать ее и подарить продуктовый набор. Однако, как оказалось, бабушка нуждается не только в еде: ей нужна помощь по дому, а также косметический ремонт.

«Бабушка очень просит помочь убраться, в связи с ухудшением здоровья, отекли сильно ноги и стоять очень больно. Так же нужны ходунки, на палочку упираться уже нет сил. В дальнейшем планируем закупить на пол тёплые половые покрытия, возможно ковры, так как из-за опухших ног бабушка ходит босиком» АНО «Старость в радость»

Волонтеры просят неравнодушных жителей Башкирии отозваться и помочь Марии Андреевне. Добровольцы говорят, что в июне у женщины день рождения, и они очень хотели бы сделать ей подарок в столь светлый день.