В Уфу прибыл спецрейс с туристами из Антальи

Этой ночью в аэропорт «Уфа» прибыл специальный рейс из Антальи. На борту находились 93 человека, из них 21 – из Башкирии. Некоторые из пассажиров не могли вернуться на родину больше месяца.
Этой ночью международный терминал аэропорта «Уфа» работал только для одного самолета, точнее его пассажиров. Некоторые из них ждали возможность вернуться домой больше месяца.
Первыми сошли с трапа представители соседних регионов – Татарстана, Пермского края и Удмуртии. В зале ожидания им были предложены напитки и горячее питание, а на выходе уже ждали автобусы. Это значит, что некоторым из них в Башкирии им придётся задержаться еще как минимум на две недели. Прямиком из аэропорта в обсерватор отправились 55 человек.
Отдельным транспортом на самоизоляцию были доставлены жители республики. Им даже не пришлось проходить через терминал. Получив багаж, пассажиры тут же могли занять место в автобусе. Кстати, всего рейс из Антальи вывез 160 россиян. В Уфе самолет приземлился, выполнив промежуточную посадку в Ростове-на-Дону. Для этого там сняли режим государственной границы и провели процедуры пограничного и таможенного контроля.