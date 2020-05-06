В Уфу прибыл спецрейс с туристами из Антальи

Этой ночью в аэропорт «Уфа» прибыл специальный рейс из Антальи. На борту находились 93 человека, из них 21 – из Башкирии. Некоторые из пассажиров не могли вернуться на родину больше месяца.

Этой ночью международный терминал аэропорта «Уфа» работал только для одного самолета, точнее его пассажиров. Некоторые из них ждали возможность вернуться домой больше месяца.

Первыми сошли с трапа представители соседних регионов – Татарстана, Пермского края и Удмуртии. В зале ожидания им были предложены напитки и горячее питание, а на выходе уже ждали автобусы. Это значит, что некоторым из них в Башкирии им придётся задержаться еще как минимум на две недели. Прямиком из аэропорта в обсерватор отправились 55 человек.