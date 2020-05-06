Жители Башкирии смогут увидеть необычное астрономическое явление

В это время планеты будут на дневном небе и мы, конечно, их не увидим. Но их тесное сближение можно попробовать увидеть вечером. После захода Солнца эти планеты будут видны на фоне вечерней зари, на северо-западе низко над горизонтом – на высоте 7 градусов. И, чтобы их увидеть, нужен открытый горизонт в этом направлении.

представители Уфимского планетария