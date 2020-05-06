Жители Башкирии смогут увидеть необычное астрономическое явление

В Башкирии будет видно необычное астрономическое явление. Май будет богат на сближение планет. Об этом сообщает Уфимский планетарий.

12 и 13 мая сблизятся сразу три небесных тела: Сатурн, Юпитер и Луна. Естественный спутник Земли пройдёт недалеко от самых больших планет Солнечной системы. Небесные тела будут яркими пятнами виднеться на ночном небе.

Эти планеты и Луна будут видны на утреннем небе невысоко над южным горизонтом. 12 мая они восходят за три часа до восхода Солнца — в два часа ночи, появляясь над горизонтом почти одновременно — с разницей 2-3 минуты, и видны будут до тех пор, пока не растают в лучах Солнца.

представители Уфимского планетария 

15 мая на утреннем небе сблизятся Марс и Луна. «Красная планета» будет виднеться на небе яркой жёлтой звездочкой. Между восходом Марса и Луны будет разница в 25 минут.

22 мая на небе соединятся Венера и Меркурий. Вообще планеты встретятся на дневном небе, но попытаться увидеть их можно будет на вечернем небосклоне. Планеты будут видны недолго, а Венера будет намного ярче Меркурия.

В это время планеты будут на дневном небе и мы, конечно, их не увидим. Но их тесное сближение можно попробовать увидеть вечером. После захода Солнца эти планеты будут видны на фоне вечерней зари, на северо-западе низко над горизонтом – на высоте 7 градусов. И, чтобы их увидеть, нужен открытый горизонт в этом направлении.

представители Уфимского планетария 

Фото: Уфимский планетарий. 