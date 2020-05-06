Жители Башкирии смогут увидеть необычное астрономическое явление

В Башкирии будет видно необычное астрономическое явление. Май будет богат на сближение планет. Об этом сообщает Уфимский планетарий.
12 и 13 мая сблизятся сразу три небесных тела: Сатурн, Юпитер и Луна. Естественный спутник Земли пройдёт недалеко от самых больших планет Солнечной системы. Небесные тела будут яркими пятнами виднеться на ночном небе.
15 мая на утреннем небе сблизятся Марс и Луна. «Красная планета» будет виднеться на небе яркой жёлтой звездочкой. Между восходом Марса и Луны будет разница в 25 минут.
22 мая на небе соединятся Венера и Меркурий. Вообще планеты встретятся на дневном небе, но попытаться увидеть их можно будет на вечернем небосклоне. Планеты будут видны недолго, а Венера будет намного ярче Меркурия.
Фото: Уфимский планетарий.