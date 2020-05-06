В России выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил новые данные о заболевших в России. За сутки выявлено 10 559 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего количество заболевших за время пандемии достигло 165 929 человек.

На данный момент одновременно болеют 143 065 человека с коронавирусом. За сутки полностью излечились 1462 пациента (за всё время – 21 327). Смертью закончились 86 случаев COVID-19 (за всё время – 1 537).

Новые случаи заболевания выявлены в 82 регионах России. Четвёртый день подряд количество заболевших оказывается больше 10 тысяч, что связывают с большим количеством проведенных тестов на коронавирус. У 40% новых зараженных не выявлено клинических проявлений болезни.